Problemy Rosjan na okupowanych terytoriach. Do armii werbują Ukraińców

Rosjanie na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy usiłują werbować do wojska ukraińskich cywilów, kolportując w tym celu specjalne ulotki. Mieszkańcy terenów zajętych przez okupanta kuszeni są wysokimi i stabilnymi zarobkami, jednak zainteresowanie jest niewielkie. Ukraińcy alarmują, że to jawne łamanie międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony osób cywilnych podczas konfliktów zbrojnych. Działanie Federacji Rosyjskiej to kolejna w ostatnim czasie aktywność, która może wskazywać na palące problemy kadrowe kremlowskiej armii.