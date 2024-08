Apel do polityków wystosowany został w materiale wideo, które opublikowane zostało w mediach społecznościowych. Prezydent Zełenski wezwał do jak najszybszej organizacji kolejnego posiedzenia parlamentu i rozpoczęcia prac nad zmianami, które zaproponowane zostaną przez jego kancelarię.

Wołodymyr Zełenski apeluje o pilne posiedzenie parlamentu

- Dotyczy to w szczególności tych naszych żołnierzy, legionistów ukraińskich, którzy obecnie posiadają obywatelstwo innych państw, ale jeszcze nie Ukrainy. Zasługują na to, aby być naszymi obywatelami, obywatelami Ukrainy i powinni cieszyć się takim szacunkiem ze strony Ukrainy. Uczciwe jest rozszerzenie tego na tych naszych bohaterów - podkreślił Zełenski.

- Kto służy Putinowi, usprawiedliwia jego wojnę lub pomaga złu, nie zasługuje na to, aby zachować wszystko, czym państwo ukraińskie go uczciło (...) Wszyscy przestępcy, którzy wyjechali do Rosji w służbie państwa rosyjskiego należy ich pozbawić wszelkich tytułów i nagród, a należy to zrobić tak, aby decyzja o pozbawieniu miała charakter nie tylko deklaratywny, ale faktycznie dokumentowała także to, jak Ukraina traktuje taką osobę - stwierdził Zełenski.