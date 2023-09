Nowy Jork: Wkrótce spotkanie Andrzeja Dudy z Wołodymyrem Zełenskim

Andrzej Duda o aferze wizowej. "Polskie państwo wykryło ten proceder"

Prezydent stwierdził jednocześnie, że choć mogło dojść do nieprawidłowości , to proces wizowy był pod kontrolą polskiego państwa. Porównał to z unijnymi planami relokacji migrantów w czasie kryzysu w 2015 roku.

- Jeszcze w 2014 roku i 2015 roku, przypominam państwu, kiedy były rządy PO-PSL, chciano przyjmować migrantów w systemie kwotowym, bez żadnej większej kontroli i to w tysiącach. Więc w porównaniu z tym, jakie wówczas było zagrożenie wynikające z tego, to z czym mieliśmy do czynienia - z wjazdami do Polski na podstawie wydanych przez nasze konsulaty wiz (...) to oczywiście musi być dobrze zweryfikowane, czy przypadkiem nie było tam przekroczenia norm, działań o charakterze przestępczym, nielegalnym - to pamiętajmy o jednym, to było realizowane pod kontrolą polskich placówek dyplomatycznych - powiedział prezydent RP.