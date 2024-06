Poważny problem z F-16 dla Ukrainy. Kijów naciska na Zachód

Dania , Norwegia , Holandia i Belgia planują tego lata dostarczyć Ukrainie ponad 60 amerykańskich samolotów F-16. Analitycy Instytutu Badań nad Wojną wskazują jednak na problemy ze szkoleniem pilotów, którzy mogliby obsługiwać myśliwce . Do pełnoprawnej eskadry składającej się z 20 samolotów potrzeba ich 40.

W tym tempie przebiegu szkoleń taką liczbę specjalistów Ukraina będzie miała jednak dopiero pod koniec 2025 roku . Do tego czasu jej armia nie będzie w stanie w pełni wykorzystać wszystkich otrzymanych myśliwców.

Gdzie szkoleni są ukraińscy piloci?

Według rzeczniczki Sił Powietrznych Laurel Falls Gwardia Narodowa USA planuje przeszkolić łącznie 12 ukraińskich pilotów do końca września w bazie w Tucson . W serii spotkań i rozmów telefonicznych w ciągu ostatnich kilku tygodni Ukraina oficjalnie poprosiła USA o przeszkolenie dodatkowych pilotów, jednak Stany Zjednoczone odpowiedziały, że w kolejce do szkolenia na F-16 są też piloci z innych krajów i USA nie mogą złamać swoich zobowiązań.

Nauka latania F-16 dla ukraińskich pilotów. Brakuje miejsc szkoleniowych

W czwartek Politico informowało, że ukraińscy urzędnicy naciskają na USA i inne kraje, aby przyspieszyły szkolenie pilotów F-16, twierdząc, że obecny system nie zapewnia wystarczającej ich liczby do latania myśliwcami, które wkrótce zostaną przekazane Kijowowi .

Ukraina twierdzi, że ma 30 pilotów, którzy kwalifikują się do natychmiastowego rozpoczęcia szkolenia w USA. Administracja Bidena poinformowała jednak Kijów, że w programie realizowanym w Arizonie brakuje miejsc szkoleniowych, aby przyjąć więcej niż 12 pilotów jednocześnie - podały trzy źródła Politico z administracji USA. Dwa inne ośrodki w Danii i Rumunii mają podobny problem z dostępnymi miejscami szkoleniowymi.

Oczekuje się, że 20 ukraińskich pilotów F-16 ukończy szkolenie do końca tego roku - połowa z 40 potrzebnych do obsługi pełnej eskadry (20 myśliwców) - powiedział były urzędnik Departamentu Obrony. Ośmiu nowych pilotów ma rozpocząć szkolenie w Rumunii, a ośmiu kolejnych wkrótce przybędzie do Tucson, dodał były urzędnik.