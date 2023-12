Poważny problem w ukraińskim wojsku. Szef wywiadu widzi tylko jedno rozwiązanie

- Wszystkich, którzy chcieli lub byli gotowi do walki, wojna albo złapała w różnych jednostkach Wojsk Obronnych, albo przyszli w pierwszej połowie roku. Z przyczyn obiektywnych tych osób zostało już niewiele. To fakt, trzeba to zrozumieć i uznać. Przy takich wolumenach, bez mobilizacji, żadna rekrutacja nie pokryje naszych potrzeb. Jest to podobny problem jak w przypadku amunicji (...) W sumie Siły Obronne Ukrainy stanowią obecnie milion sto tysięcy ludzi. Żadna rekrutacja nie jest w stanie objąć takiej liczby pracowników - stwierdził.