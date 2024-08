Wołodymyr Zełenski o planie zakończenia wojny mówił podczas konferencji we wtorek. Jak zapowiedział, we wrześniu kolejne kroki zostaną zaprezentowane kandydatom w wyborach prezydenckich w USA - Kamali Harris i Donaldowi Trumpowi . Zaznajomić się z ukraińskimi rozwiązaniami ma także Joe Biden .

Plan zakończenia wojny. Zełenski wymienia trzy nazwiska

- To sprawiedliwe, że najpierw przedstawię plan prezydentowi USA. To od niego zależy powodzenie tego planu. Czy dadzą nam to, czego potrzebujemy do realizacji planu czy nie. Czy będziemy mieli możliwość korzystania z tego, co będzie w planie czy nie - mówił Zełenski.