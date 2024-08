Bliski doradca Władimira Putina udzielił w piątek wywiadu dziennikowi "Izwiestia". W rozmowie z mediami Nikołaj Patruszew zakwestionował liczne deklaracje stolic państw zachodnich, że te nie wiedziały wcześniej o ukraińskiej ofensywie na terytorium Rosji i same były zaskoczone tą akcją.

Ukraina - Rosja. Nikołaj Patruszew oskarża Zachód o atak na obwód kurski

"Bez ich zaangażowania i bezpośredniego wsparcia Kijów nie ryzykowałby wkroczenia na terytorium Federacji Rosyjskiej" - ocenił kremlowski propagandysta i dodał, że to Zachód stoi za dojściem do władzy Wołodymyra Zełenskiego , którego administrację określił "kryminalną juntą".

"Dzięki wysiłkom Waszyngtonu stworzono wszelkie przesłanki do utraty przez Ukrainę suwerenności i części swoich terytoriów , w tym tych, na których od dawna skupiają się niektórzy amerykańscy sojusznicy" - oznajmił propagandysta, nie podając, o jakie ziemie chodzi.

Atak Ukrainy w Rosji. Putin miał zapowiedzieć "nowe rozwiązania techniczne"

Agencja Reutera zauważa, że choć atak Ukrainy "ujawnił słabości rosyjskiej obrony i zmienił publiczną narrację na temat konfliktu", to rosyjscy urzędnicy stwierdzili, że "inwazja terrorystyczna" Kijowa nie zmieni przebiegu wojny.

Po 905 dniach wojny Moskwa kontroluje blisko 1000 km kwadratowych ziem Ukrainy, co przekłada się na 18 proc. terytorium. Po 10 dniach operacji w obwodzie kurskim szacuje się, że Kijów na pewno kontroluje co najmniej 450 km kwadratowych - stanowi to 0,003 proc. ziem Rosji - podkreśla Reuters.