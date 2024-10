Michaił Chodorkowski twierdzi, że wojna w Ukrainie nie potrwa dłużej niż rok. - Rosja i Ukraina są na skraju swoich możliwości. To, która strona pierwsza się załamie, zależy w dużej mierze od stanowiska Zachodu - podkreślił.

Wspomniał także, że kluczowym momentem dla przyszłości Ukrainy będą wybory prezydenckie w USA . Chodorkowski nie ma wątpliwości co do tego, kto rozdaje karty na Kremlu .

- To Putin trzyma władzę. Z tego, co wiem - i myślę, że mam na to dowody - prawie całe otoczenie Putina jest przeciwne wojnie. Jedyną osobą, która konsekwentnie opowiadała się za, jest Jurij Kowalczuk (przedsiębiorca, długoletni znajomy Putina ) - podkreślił.