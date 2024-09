Niemcy. Spotkanie w Ramstein. Media: Rząd Scholza zmęczony pomaganiem Ukrainie

W tej sytuacji trudno znaleźć współczucie dla Ukraińców - stwierdza Broessler, dodając, że istnieją sygnały, które muszą "zaalarmować" Zełenskiego. "Rząd Scholza wykazuje oznaki zmęczenia, także w sprawie pomocy dla Ukrainy" - podkreśla. Jak wspomina, w niemieckim budżecie na rok 2025 , na pomoc dla Ukrainy przeznaczono o ponad 3 mld euro mniej niż w tym roku. Scholz wskazuje na kredyt w wysokości 50 mld dolarów od krajów zachodnich, jednak "nie jest on zapięty na ostatni guzik". "Zełenski nie ma innego wyboru, jak tylko stawiać na niemieckiego kanclerza. Oznacza to, że Scholz nie może zostawić Zełenskiego w potrzebie" - wskazuje autor.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski spotkał się z Olafem Scholzem

Zdaniem Broesslera, wątpliwym jest, czy kolejne haubice i czołgi pozwolą Ukrainie poprawić jej wojskowe położenie - co jest potrzebne do podjęcia negocjacji z Rosją . "Putin nie będzie rozmawiał, dopóki widzi, że jego armia robi postępy" - czytamy w "SZ".

Publicysta nawiązął także do postulatów AfD i BSW , które to domagają się natychmiastowych negocjacji i przerwania dostaw broni . Według Broesslera, oba ugrupowania powinny wytłumaczyć swoim wyborcom , że ich hasła kolidują z ich własnym programem skierowanym przeciwko imigrantom.

"Niemcy dostarczą Ukrainie 12 haubic przeciwpancernych. To wspaniale. Ale to nie jest to, czego Kijów najbardziej potrzebuje" - stwierdza natomiast Peter Sturm z "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Zdaniem Sturma, zachodnie rządy nie muszą spełniać każdej zachcianki prezydenta Zełenskiego, ponieważ nie są agencją usługową ukraińskiego rządu. Gdyby jednak działały mądrze, to bez trudu by zrozumiały, że militarne wzmocnienie Ukrainy jest w ich własnym interesie.