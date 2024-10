Miasto-twierdza w rękach Rosjan. "Mikrokosmos trudnej sytuacji Ukrainy"

Informację o zajęciu Wuhłedaru przez Rosjan przekazało w środę zgrupowanie "Chortyca". Okupanci napierali na miasto, istniała także groźba, że dojdzie do okrążenia ukraińskich jednostek. Zgodę na odwrót wydało Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy. Wcześniej donosił o tym projekt Deepstate.

W ocenie Associated Press, zajęcie miasta-twierdzy raczej nie zmieni biegu wojny, jednak postęp Rosjan podkreśla "pogarszającą się sytuację Kijowa".

Wojna w Ukrainie. Zajęcie Wuhłedaru "mikrokosmosem" sytuacji na froncie

Jak dodano, odzwierciedla to również brak zgody Stanów Zjednoczonych na atakowanie celów w Rosji bronią od zachodnich sojuszników , o które od dłuższego czasu zabiega Kijów. Tym samym - zdaniem autorki - Ukraina nie ma możliwości zdegradować zdolności bojowych Moskwy.

W rozmowie z Associated Press ukraińscy żołnierze przekazali, że odwrót jednostek z Wuhłedaru "przyspieszyły" spadające na miasto bomby, które okupanci zrzucali z samolotów.

- Główną taktyką Rosjan było okrążenie nas z flanki i robili to nieprzerwanie przez sześć do siedmiu miesięcy poprzez ciągłe ataki z powietrza - stwierdził Arsenii Prylipka, rzecznik prasowy 72. brygady, która broniła miasta przez ponad dwa lata.

Jak dodał, to dzięki tej taktyce Rosjanom udało się wyczerpać zasoby Ukrainy w Wuhłedarze, ponieważ "nie mają ich tyle, co oni". Prylipka podkreślił również, że wróg nieustannie szukał drogi przedarcia się do miasta, a gdy już zaczęli posuwać się naprzód - próbowali zniszczyć całą miejscowość.