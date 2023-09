NGL Media przeprowadziło dziennikarskie śledztwo dotyczące ukraińskich rezerwistów . Okazuje się, że co najmniej kilkanaście tysięcy zdolnych do walki mężczyzn opuściło kraj.

W proceder zamieszanych jest szereg organizacji społecznych, które dzięki systemowi Szlach wysyłają rezerwistów za granicę. Zidentyfikowano 327 takich instytucji . Niektóre noszą dumne nazwy, odwołujące się do dziedzictwa historycznego państwa, jak "Fundacja Charytatywna im. Stepana Bandery" czy "Legion Strzelców Siczowych".

Co więcej, ujawniono kwoty, jakie trzeba zapłacić za czarnorynkowy koszt zakupu niezbędnych dokumentów. Ceny wahają się do 3 do 5 tys. dolarów.