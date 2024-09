- Próbują zrobić to, co im nakazał Putin: wypchnąć nasze wojska do 1 października - twierdzi ukraiński wojskowy Ołeksij Hetman. Major rezerwy ujawnił, że Federacja Rosyjska zgromadziła od 35 do 60 tysięcy żołnierzy, którzy zostaną wykorzystani do działań szturmowych i odbicia obwodu kurskiego.