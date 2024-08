Atak Ukrainy. Działania w obwodzie kurskim z aprobatą?

"Dotyczy to również Niemiec, sojusznika, który często niechętnie ryzykował prowokowanie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, szczególnie jeśli chodzi o dostarczanie Ukraińcom broni, której mogliby użyć do ataku na Rosję" - wskazuje magazyn. Rozmówcy tygodnika z koalicyjnego rządu - w tym minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock podkreślali, że "Ukraina ma prawo do samoobrony określonej w ramach prawa międzynarodowego", co "nie ogranicza jej do własnego terytorium".