Jak wynika z informacji, które ujawnili dziennikarze po rozmowach z Kyryło Budanowem, północnokoreańscy żołnierze będą gotowi do walki od 1 listopada. Część z nich - 2600 żołnierzy zostanie wysłanych do obwodu kurskiego, gdzie trwa rosyjska operacja kontrofensywna. Na tym terenie toczą się zacięte walki i kolejne oddziały są potrzebne Rosjanom do odbijania terenów z rąk Ukraińców.