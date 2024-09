Most Kerczeński , zwany również mostem krymskim, wymaga pilnej naprawy. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których zobaczyć można, że elementy konstrukcji są w opłakanym stanie.

Wojna w Ukrainie. Most Kerczeński wymaga pilnego remontu

Partyzanci z ukraińsko-tatarskiego ruchu Atesz , który monitoruje ważne obiekty na półwyspie krymskim, przeprowadzili rekonesans mostu, służącego Rosjanom do przeprawy sprzętu i żołnierzy na Krym , skąd następnie wojskowi relokowani są na inne okupowane terytoria Ukrainy .

Inspekcja przyniosła jednoznaczną diagnozę. "Most Kerczeński dożywa swoich dni" - napisano w mediach społecznościowych grupy.

"W wyniku otrzymanych uszkodzeń dochodzi do degradacji elementów konstrukcyjnych mostu, co prowadzi do kruszenia się poszczególnych jego części" - dodaje Atesz.