O fatalnym scenariuszu dla ukraińskiej gospodarki, w przypadku utraty Pokrowska piszą analitycy Foreign Policy. Eksperci alarmują, że Rosjanie prowadzą wyjątkowo skuteczne działania ofensywne i sukcesywnie zbliżają się do miasta .

Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Rosji wspomniane kopalnie stanowiły trzon ukraińskiej gospodarki. Węgiel z okolic Pokrowska zasila większość pieców hutniczych w Ukrainie, które zapewniają znaczną część ukraińskiego eksportu przemysłowego. Stal wykorzystywana jest także do produkcji sprzętu wojskowego. Utrata źródeł zmusiłaby Kijów do importu surowca zza granicy, co finalnie wpłynęłoby na szybkość i koszty produkcji.