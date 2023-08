Droga przez "zęby smoka" i zaminowane tereny. Analityk o kontrofensywie

Ukraińskie MON oficjalnie potwierdziło w poniedziałek uwolnienie wsi Robotyne i dodało, że wojska zmierzają obecnie w kierunku Nowoprokopiwki i Oczeretowate. "To z kolei może oznaczać rozpoczęcie walk na pierwszej linii betonowych umocnień rosyjskiego okupanta na południu, zwaną 'linią Surowikina'" - podaje Defence Express.

- Robotyne jest rubieżą, bardzo ważny punktem w bojach. Wyzwolenie tej miejscowości pozwala sądzić, że do początku sezonu złych warunków pogodowych, może przed początkiem zimy, nasze wojska będą mogły pochwalić się jakimś ważnym sukcesem. Chodzi przede wszystkim o przecięcie korytarza lądowego Rosjan - powiedział ekspert wspomnianego portalu.

Droga do sukcesu: Tokmak, Melitopol

Analityk wskazał, że pierwszym celem armii Ukrainy będzie Tokmak , a za nim skieruje się ona na Melitopol . - Przecinają się tam ważne dla Rosjan trasy kolejowe, które łączą okupowany Donbas z okupowanym Krymem . Następnym krokiem będzie wyjście na wybrzeże okupowanego Morza Azowskiego , by nasze wojska nawisły nad armią rosyjską z dwóch stron - wyjaśnił.

"Naszpikowana minami linia zabezpieczenia"

Linię obronną Rosjan, którą Ukraińcy zdobyli poprzez wyzwolenie Robotynego, Kyryczewski określił jako "linię zabezpieczenia". - To, co dotychczas z tak trudnymi bojami zdobyły Siły Zbrojne Ukrainy, można nazwać raczej linią zabezpieczenia, ale z drugiej strony była to bardzo głęboka linia, 30 km w głąb frontu. Bardzo gęsto naszpikowana minami przeciwczołgowymi i przeciwpiechotnymi - wskazał.