Deklaracja Zełenskiego. "Zdeterminowani do walki z Rosją na jej terytorium"

"Mamy wystarczająco dużo determinacji, by zniszczyć terrorystów na ich terytorium" - tak o walce z Rosją powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W najnowszym wpisie podkreślił, że "to sprawiedliwe" i zaapelował do sojuszników o niezachwianą pomoc, w tym w szczególności o więcej dostaw systemów obrony powietrznej.