Z opublikowanych przez Politico informacji wynika, że Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie , iż ta może wykorzystywać amerykańską broń do uderzania w rosyjskie cele " w dowolnym miejscu " w strefie przygranicznej.

W tym kontekście portal przypomina, że do tej pory, po długim czasie, USA wyraziły zgodę na atakowanie przekazanym sprzętem, ale jedynie w regionie graniczącym z ukraińskim obwodem charkowskim , który w ostatnim czasie stał się dla Kremla główną areną ofensywnych działań.

USA zmieniają zdanie w sprawie ataków na terenie Rosji?

To właśnie w reakcji na zintensyfikowane działania okupanta i doniesienia o sprowadzaniu rosyjskich posiłków w tamten region Amerykanie zrewidowali swoje stanowisko , o co z całą mocą zabiegał od dawna prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski .

Jak opisuje Politico, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan przekazał we wtorek, że porozumienie z Kijowem dotyczące używania amerykańskiej broni na terenie Rosji nie odnosi się tylko okolic obwodu charkowskiego, ale " rozciąga się wszędzie tam , gdzie siły rosyjskie próbują przedzierać się przez granice i zajmować tereny Ukrainy ".

Wojna na Ukrainie. "Chodzi o zdrowy rozsądek"

"Dwóch urzędników, którym zapewniono anonimowość, by mogli szczerze wypowiedzieć się podczas rozmowy, przekazywało, że zezwolenie Ukrainie na kontrataki w głąb Rosji w odpowiedzi na uderzenia okupanta nie stanowi zmiany waszyngtońskiej polityki" - czytamy. "Mimo to słowa Sullivana wyraźnie różnią się od tego, co urzędnicy przekazywali jeszcze w maju" - zauważają autorzy.