"Czekają nas straszne czasy". Rosjanie rzucili potężne siły na front

Wojna w Ukrainie. Rosjanie rzucili na front dodatkowe posiłki

- Sztab Generalny podał, że Siły Zbrojne zniszczyły od 600 do 1300 żołnierzy wroga, ale w ciągu dwóch miesięcy grupa tych żołnierzy wzrosła o co najmniej 50 tysięcy . Jeśli dwa miesiące temu operowaliśmy liczbą 400 tysięcy Rosjan, teraz skoncentrowanych jest 450 tysięcy - podkreślił.

- Mowa jest tylko o Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, nie biorąc pod uwagę ruchów i formacji ochotniczych. Do tego trzeba dodać 30 tysięcy gwardzistów rosyjskich, którzy realizują misję władzy okupacyjnej i pewne działania w głębi czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy . Czyli prawie pół miliona ludzi, to potężna siła - dodał.

Zmasowane ataki na całym froncie

- Wróg atakuje w kierunku Kupiańska i Łymana. Na zachód od Bachmutu toczą się zacięte walki. Okupanci próbują wdrożyć taktykę oblężniczą Czasiwego Jaru. Oznacza to, że możemy już ogłosić początek operacji obrony tej osady, co jest niezwykle ważne dla obrony aglomeracji Słowiańsk-Kramatorsk. Pomimo warunków atmosferycznych wróg nadal naciska. Kluczowym czynnikiem, który zdecyduje o zdolności armii ukraińskiej do stawienia oporu jest dostępność zasobów wśród naszych żołnierzy - stwierdził.