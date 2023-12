Biały Dom alarmuje: Do końca roku zabraknie pieniędzy dla Ukrainy

"Bez działań Kongresu do końca roku zabraknie nam środków, by zdobyć więcej broni i sprzętu dla Ukrainy oraz by dostarczyć sprzęt z amerykańskich zapasów" - oznajmiła Shalanda Young, dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu Stanów Zjednoczonych. Jak wskazała, brak wsparcia USA dla Ukrainy, m.in. zwiększy prawdopodobieństwo zwycięstw militarnych Rosjan.