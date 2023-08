Ukraina nie może dogadać się z USA. "Nie rozumiecie natury konfliktu"

Wall Street Journal donosi, że między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi od kilku tygodni trwa zaciekła dyskusja na temat opracowania dalszej strategii dla kontrofensywy. Siły USA mają swoje "wymagania". Sojusznicy zza oceanu wzywają wojska ukraińskie do koncentracji sił, próby przebicia się przez obronę Rosjan, a ostatecznie dotarcie do Morza Azowskiego.

Walerij Załużny twierdzi, że Stany Zjednoczone nie zdają sobie sprawy, jaki charakter ma wojna w Ukrainie. - Nie rozumiecie natury tego konfliktu. To nie jest operacja antyrebeliancka. To jest Kursk - stwierdził ukraiński dowódca, którego słowa przytoczył przedstawiciel USA.

Stany Zjednoczone o kolejnych dostawach sprzętu: Nie możemy tego powtórzyć

Mimo to zagraniczni urzędnicy są zdania, że Ukraina posiada już wystarczającą ilość broni i sprzętu do prowadzenia ofensywy. Wiąże się to z tym, że powtórzenie tak dużej dostawy wojskowej w przyszłym roku będzie niemożliwe. Były amerykański urzędnik, którego cytuje Unian mówi wprost: - Stworzyliśmy górę stali do kontrofensywy. Nie możemy tego powtórzyć, nie ma takiej możliwości.