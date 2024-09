Przemawiając w krajowej telewizji, Wołoszyn powiedział - powołując się na dane wywiadowcze ukraińskiej armii - że Rosja gromadzi personel do tego, co może okazać się nowym manewrem w obwodzie zaporoskim.

Rzecznik ukraińskiego Dowództwa Południowego dodał, że rosyjskie wojska otrzymały 25 lekkich pojazdów , które mogą być wykorzystywane przez małe grupy piechoty do ataków.

Wojna w Ukrainie. Spodziewają się szturmu Rosji w kluczowym rejonie

- Są to oznaki przygotowań do tego, że w najbliższej przyszłości w kierunku Zaporoża zostaną przeprowadzone działania szturmowe - powiedział cytowany przez The Kyiv Independent.