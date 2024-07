Wojskowy ze szczegółami opowiedział o środkach bojowych jakich użyli Rosjanie do ostrzału ukraińskich miast.

Ukraina. Ostrzał Kijowa z MiG-31

- To były rakiety aerobalistyczne, które Rosjanie wystrzelili z MiG-31 . Pociski wystrzeliwano także z wyrzutni naziemnych. Nowoczesne rakiety CH-101 wystrzeliwano z platform powietrznych Tu-95MS . Rosjanie wystrzelili także stare Ch-101 - wymieniał Romanenko.

Rosyjski ostrzał Kijowa. Generał wskazuje na cel Putina

W dalszej części rozmowy generał wyjaśnił, że Rosjanie wystrzelili rakiety w taki sposób, aby leciały na jak najniższej wysokości przez co były bardzo trudne do zestrzelenia przez systemy obrony.

Według byłego zastępcy szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy taką taktykę zastosowano po to, by wstrzelić się dokładnie w te cele, które finalnie udało się osiągnąć. Miał to być jasny przekaz dla przedstawicieli krajów NATO, którzy spotkają się w ramach szczytu w Waszyngtonie.