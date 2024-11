19 listopada to dokładnie tysięczny dzień od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji w Ukrainie . Do symbolicznej daty postanowił odnieść się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Lider Koalicji Obywatelskiej przypomniał o pomocy jaką nasz kraj udzielił Siłom Zbrojnym Ukrainy i ukraińskiemu społeczeństwu.

Wojna w Ukrainie. Były szef MON: Utrzymanie niepodległości Ukrainy jest interesie bezpieczeństwa Polski

- To premierzy Kaczyński i Morawiecki pierwsi udali się do Kijowa, by wesprzeć prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To pokazuje komu tak naprawdę zależało, aby wschodnia granica NATO nie stała się jednocześnie granicą z Rosją - stwierdził.