- To może być "game changerem" i skrócić wojnę - ocenił szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha o decyzji Joe Bidena ws. użycia przez Ukrainę amerykańskich rakiet ATACMS do uderzeń na terytorium Rosji. Przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ przedstawiciel Kijowa dodał, że uratuje to życie cywilów. Z kolei rosyjski ambasador Wasilij Nebenzia zagroził "drastycznymi konsekwencjami" dla Europy.