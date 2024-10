Decyzję o uruchamianiu pociągu Pendolino do Poznania i Szczecina przekazał w środę na konferencji prasowej w siedzibie PKP wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka , zajmujący się gospodarką wodną i żeglugą śródlądową. Podkreślał, że to ważny krok w stworzeniu dobrej komunikacji między zachodniopomorską metropolią a Warszawą i "poprawienia warunków pasażerów".

Jak dodał, czas przejazdu Pendolino ze stolicy do Szczecina - który uruchamiany będzie w ramach połączenia EIC Chrobry - wyniesie około 4 godziny 15 minut. Z Warszawy odjedzie około 20:00, a ze Szczecina - mniej więcej o 8:00. Ponadto PKP Intercity uruchomi też nowy pociąg "Bolesław Prus", również między tymi dwoma miastami. Będzie on należało do kategorii Express Intercity (EIC).