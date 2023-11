Spółka WKD chwali się wysoką punktualnością , bo korzysta z własnych torów, niekrzyżujących się z innymi. Sprawia to - w parze z wysoką częstotliwością kursowania - że w pociągach "wukadki" często panuje spory tłok . Obecnie jednak utrudnieniem dla podróżnych jest modernizacja dworca Warszawa Zachodnia , za sprawą której składy WKD nie kończą biegu nieopodal Dworca Centralnego , lecz znacznie wcześniej. Trzeba więc przesiadać się np. do autobusów .

Strajk w WKD. Pociągi zatrzymają się w porannym szczycie

Władze WKD podwyższyły pensje o 500 zł. "To nie pokrywa inflacji"

- Nie walczymy o to, by poprawić byt pracowników WKD, tylko o to, aby zachować ich status quo. Pracodawca wypłacił 500 zł (wyższą pensję - red.) od października, pomijając prowadzone negocjacje, ale nasze żądanie to tysiąc. 500 zł nie pokrywa inflacji - podkreśla wiceprezydent ZZMK.