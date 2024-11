Mateusz jest miłośnikiem kolei i należy do sporej grupy osób z Polski i zagranicy, które fotografują lub nagrywają pociągi oraz elementy infrastruktury. Często wypatrują zabytkowych składów albo tych zestawionych z nietypowych wagonów i lokomotyw . Takie filmy 19-latek publikuje na YouTube od siedmiu lat.

Kolejne wideo nagrywał w poniedziałek w Gdańsku w okolicy ulicy Ku Ujściu, gdzie przebiega szlak nr 965. Wówczas przejeżdżał tamtędy specjalny pociąg turystyczny z pomarańczowym elektrowozem "Czesiem". Jak mówi Interii Mateusz, gdy stał z kamerą, dwa razy podjechali do niego ochroniarze. - Wyjaśniłem, co robię, ale najwidoczniej to było dla nich za mało. Prawdopodobnie oczekiwali, że sobie pójdę - opisuje.