W 2024 roku wszystkie egzaminy z przedmiotów obowiązkowych na maturze uczniowie będą zdawali w dwóch formułach . Formuła 2015 spełnia wymogi egzaminacyjne dotyczące trzyletniego liceum oraz czteroletniego technikum. Natomiast formuła 2023 jest dostosowana do zmiany w systemie edukacyjnym po likwidacji gimnazjów. Dotyczy ona absolwentów czteroletniego liceum oraz pięcioletniego technikum .

Matura 2024. Przedmioty obowiązkowe

Oprócz obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, absolwenci szkół średnich mają obowiązek przystąpić do jednego egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym . W przypadku języka obcego może być to poziom rozszerzony lub dwujęzyczny.

Matura 2024. Wymagania egzaminacyjne

Z języka polskiego obejmują one:

Warto pamiętać, że egzamin maturalny uznaje się za zdany, jeśli maturzysta z każdego z przedmiotów obowiązkowych otrzymał co najmniej 30 proc. punktów.

Matury 2024? Kiedy? Harmonogram

Egzaminy maturalne to ważny moment w życiu każdego ucznia stanowiący podsumowanie dotychczasowej edukacji i otwierający drzwi do dalszej nauki na poziomie wyższym. Są one przeprowadzane raz w roku i obejmują zarówno część pisemną, jak i ustną z różnych przedmiotów. Czas trwania egzaminów jest zróżnicowany, aby umożliwić uczniom dokładne wykazanie się wiedzą i umiejętnościami. Egzaminy maturalne w 2024 roku odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem: