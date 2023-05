Maturę w formule 2023 z języka polskiego zdawali dzisiaj absolwenci czteroletnich liceów. Podczas egzaminu otrzymali arkusze CKE w kolorze fioletowym. Nowa matura różniła się od tej w formule 2015, którą zdawali głównie absolwenci techników. Po pierwsze egzamin został wydłużony do 240 minut i składał się z trzech części: język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca) - 10 pkt.; test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych) - 15 pkt.; wypracowanie - 35 pkt. (dwa tematy do wyboru).

W przypadku wypracowania maturzyści, którzy opuszczali sale egzaminacyjne mówili , że do wyboru mieli następujące tematy: "Człowiek - istota sprzeczności" oraz "Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?".

Matura: Język polski formuła 2023. Arkusz CKE i odpowiedzi

W tym miejscu zamieszczamy arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z matury podstawowej z języka polskiego (formuła 2023). Następnie minuta po minucie będziemy publikować kolejne proponowane rozwiązania, które przygotowuje nasz ekspert - polonista. Bądźcie z nami!

ARKUSZ CKE - język polski poziom podstawowy, formuła 2023 (pobierz tutaj) + Arkusz - wypracowanie



Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 /CKE



Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 /CKE



Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 /CKE





Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 /INTERIA.PL



Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 /INTERIA.PL



Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 – odpowiedzi i arkusz CKE /INTERIA.PL



Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 – odpowiedzi i arkusz CKE /CKE



Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 – odpowiedzi i arkusz CKE /INTERIA.PL



Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 – odpowiedzi i arkusz CKE /INTERIA.PL



Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 – odpowiedzi i arkusz CKE /INTERIA.PL



Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 – odpowiedzi i arkusz CKE



Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 – odpowiedzi i arkusz CKE

Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 – odpowiedzi i arkusz CKE /INTERIA.PL



Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 – odpowiedzi i arkusz CKE /INTERIA.PL



Zdjęcie Matura z języka polskiego. Formuła 2023 – odpowiedzi i arkusz CKE / INTERIA.PL

Matura 2023 z polskiego. Konspekt przykładowego wypracowania

Temat 1. Człowiek — istota pełna sprzeczności. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej — utworu epickiego albo dramatycznego; innego utworu literackiego — może to być utwór poetycki; wybranych kontekstów.

Zdjęcie Matura z polskiego - formuła 2023; tematy wypracowań / CKE

Teza: Człowiek jest istotą pełną sprzeczności na wielu poziomach i w różnych wymiarach swojego funkcjonowania - w tym także emocjonalnym i światopoglądowym.

Argument 1: Dychotomia ludzkiej natury uwydatnia się jako ambiwalentne uczucia towarzyszące ważnym wydarzeniom życiowym.

Przykład 1: Sprzeczne doznania emocjonalne miał Stanisław Wokulski, bohater "Lalki" Bolesława Prusa, gdy zabiegał o rękę Izabeli Łęckiej. Z monologów wewnętrznych bohatera wynikało, że wobec oziębłości arystokratki naprzemiennie przeżywał obojętność, dziwiąc się samemu sobie, że tak długo się zajmował taką błahostką, oraz doświadczał przypływu nadziei, że Łęcka może rzeczywiście się nim interesuje. Jako przykład posłużyć może scena, w której Wokulski rozmyśla w Paryżu, jak nieracjonalne były jego starania o Łęcką, a bezpośrednio potem w pośpiechu opuszcza Francję, gdyż przeczytał w liście od prezesowej Zasławskiej, że Izabela podobno zarumieniła się na wieść o nim.

Kontekst: społeczny (XIX-wieczny klasizm, czyli dyskryminacja ze względu na przynależność klasową, socjoekonomiczną)



Argument 2: Człowiek, który idzie przez życie, musi zbudować swój świat wartości, dzięki którym podejmuje ważne dla siebie decyzje. Niestety wielu bohaterów literackich przeżywało rozdarcie wewnętrzne związane z tym, że nie są w stanie pogodzić sprzecznych idei, które wyznają.

Przykład 1: Konrad Wallenrod, tytułowy bohater powieści historycznej i poetyckiej autorstwa Adama Mickiewicza, cierpiał męki i wyrzuty sumienia związane z tym, że jednocześnie wysoko sobie ceni etos rycerski i honorową, otwartą walkę, oraz chce skutecznie działać na rzecz Litwy, swojej ojczyzny. Miano Konrada Wallenroda mężczyzna przybrał, udając jedynie wiernego członka Zakonu Krzyżackiego. Bohater rozumie, że efektywna działalność patriotyczna słabej militarnie Litwy wymaga od niego walki nieuczciwymi metodami, jednak nie umniejsza to jego rozpaczy i wyrzutów sumienia.

Kontekst: społeczny (makiawelizm - cel ma uświęcać środki, motto do utworu) albo historycznoliteracki (Walter Alf jako bohater bajroniczny)



Zakończenie: Zgromadzone przykłady literackie ukazują jasno, że człowiek to istota złożona, nieraz targana sprzecznymi uczuciami albo ideami, która na próżno poszukuje równowagi czy harmonii w życiu.

