Sprawa mandatów Kamińskiego i Wąsika. Jasna deklaracja marszałka Hołowni

Zaznaczył jednak, że na pewno nie dojdzie do użycia siły fizycznej wobec Wąsika i Kamińskiego, jeśli będą próbowali dostać się w czwartek do parlamentu. - Użycie siły jest nie na miejscu i nigdy nie powinno mieć miejsca. Na pewno byli posłowie nie będą mogli głosować, bo ich karty nie działają - dodał marszałek w odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Marszałek Hołownia: Mam nadzieję, że do gorszących scen nie dojdzie

Przyznał także, że "z przykrością" odnotował zapowiedzi medialne, że "jutro w Sejmie będzie próba sił , że ktoś będzie próbował wprowadzać byłych posłów 'na masę', że będą otoczeni jakąś grupę , że będzie jakaś próba szturmu drzwi, sali ". Wskazał, że "aby ostudzić emocje" zamierza zarekomendować prezydium Sejmu, by na najbliższe posiedzenie izby - w czwartek i piątek - nie wydawać Kamińskiemu i Wąsikowi przepustek jednodniowych do Sejmu .

Marszałek Hołownia o sprawie Wąsika i Kamińskiego: To kwestia elementarnej równości wobec prawa

Lider Polski 2050 podkreślił, że nie jest to prywatna zemsta, a chodzi jedynie o to, by w Polsce nie było równych i równiejszych wobec prawa. Stwierdził, że jeśli zamiast Kamińskiego i Wąsika skazanymi byli burmistrz, wójt, czy inna osoba pełniąca funkcję publiczną, która nie ma "byłego kolegi z rządu w Sądzie Najwyższym" lub "kolegi prezydenta", to sprawa potoczyłaby się inaczej. - To jest kwestia elementarnej równości wobec prawa - oświadczył.