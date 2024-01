Mandaty Wąsika i Kamińskiego. Eksperci tłumaczą

- Oni przestali być posłami w momencie prawomocnego skazania przez sąd , do którego niewątpliwie doszło. Wówczas utracili bierne prawo wyborcze. O ile można jeszcze wytłumaczyć, że prezydenckie prawo łaski może zatrzeć skazanie w przyszłości, o tyle nie może ono mandatu poselskiego przywrócić . To by się kłóciło z przepisem o ich utracie i procedurze uzupełnienia - wyjaśnia Marcin Szwed.

- Jeśli doszło do wygaśnięcia mandatu, to już się stało i prezydent nie może tego cofnąć. W innym przypadku oznaczałoby to, że dajemy prezydentowi prawo do przyznania komuś mandatu poselskiego, a to jest zbyt daleko idące - podkreśla ekspert z HFPC.