Tajemnicza panna Lulli

Stanisław August od kobiet nie stronił, ale przez większość życia był kawalerem. Jak to ujmuje Zbyszewski - "jak wszyscy kobieciarze, ożenił się wreszcie ze starą, brzydką, trochę garbatą złośliwą wydrą". To zdanie jest dobrym przykładem, który mówi nam wiele o wątpliwościach, jakie mogło mieć grono na Uniwersytecie Warszawskim, oceniające doktorat publicysty.

Co do rzeczonego małżeństwa, chodzi o domniemany związek z Elżbietą Grabowską , wdową po generale Janie Jerzym Grabowskim i skrajnie prorosyjską kochanką króla.

Królewska kochanka na kartach historii

Co do okoliczności poznania Lulli, Zbyszewski przesadził. Francuzka urodziła się około 1716 roku, a Stanisław Poniatowski poznał ją zanim został królem, podczas wizyty w Paryżu w latach 50. XVIII wieku . Lulli, a właściwie Sophie Leullier , była już zdrowo po trzydziestce.

Z listów wynika, że po przyjeździe do Warszawy Lulli robiła mniej więcej to, co Geoffrin w Paryżu. Mianowice prowadziła salon dla elit - miejsce spotkań i zakulisowych rozgrywek, co z pewnością pomagało Poniatowskiemu w jego działaniach politycznych. Z późniejszych relacji wiemy, że zabiegał o utajnienie swojej korespondencji z Francuzką.