Egzamin ósmoklasisty 2024. Co było w poprzednich latach? Szykują się "pewniaki"?

We wtorek startuje egzamin ósmoklasisty 2024. Co CKE umieściła w arkuszach egzaminacyjnych przed rokiem? Co było na egzaminie ósmoklasisty w poprzednich latach? Poniżej analiza najważniejszych zadań z 2023 i 2022 roku.