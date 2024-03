Egzamin ósmoklasisty 2024. Tego nie możesz wnieść na salę egzaminacyjną

Egzamin ósmoklasisty 2024 stanowi kluczowy etap dla uczniów kończących edukację w szkole podstawowej. Chociaż tego egzaminu nie można nie zdać, to jednak wyniki uzyskane przez uczniów mają decydujące znaczenie przy rekrutacji do wymarzonych szkół średnich. Egzaminy główne rozpoczną się 14 maja testem z języka polskiego, 15 maja uczniowie przystąpią do testu z matematyki, a cykl zakończy się 16 maja egzaminem z języka obcego nowożytnego. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca.