Zabójstwo 6-latka w Gdyni. "Mężczyzna agresywny, chodził w kominiarce"

Do tragedii doszło na Wielkim Kacku przy ul. Górniczej . Ciało dziecka miała znaleźć jego matka , w mieszkaniu były również zwłoki psa. Śledczy zabezpieczają ślady i rozmawiają ze świadkami. Na miejscu jest także policyjny psycholog, który udziela wsparcia najbliższym chłopca.

Gdynia: Obława za 44-letnim ojcem zamordowanego chłopca. Mieszkańcy poruszeni

- Pan przychodził na plac zabaw ze swoim synem, był bardzo agresywny w stosunku do dzieci z Ukrainy. Do naszych dzieci też - mówi w rozmowie z Polsat News mieszkająca w pobliżu kobieta. - Jego syn chodził przy nim jak na szpilkach. Żona to samo. Można powiedzieć, że przeczuwaliśmy, że coś się może stać - dodała.