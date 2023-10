- Na ulicach jest mniej osób. W autobusach można usłyszeć rozmowy, że ludzie boją się wychodzić z domu - mówią mieszkańcy Gdyni, gdzie trwa obława za 44-letnim Grzegorzem Borysem. Sąsiedzi są sfrustrowani - nie wiedzą, w jakim stanie psychicznym jest poszukiwany i do czego jest zdolny. Dyrektor pobliskiej szkoły zawiadomił wszystkich rodziców, że dzieci zostaną wypuszczone do domów tylko pod opieką osób dorosłych. Rodzice zapewniają, że będą ich odprowadzać do placówki, dopóki Borys nie zostanie schwytany.