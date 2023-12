Gdańsk. Zdemolował przystanek, został nagrany

Jak czytamy, do ataku doszło 23 grudnia w tunelu pod przystankiem. Efekt? " Rozbite dwa automaty biletowe , wybite cztery szyby w gablotach i zniszczona kamera monitoringu. Zniszczone zostały też cztery falomaty " - wyliczono we wpisie SKM Trójmiasto.

Gdańsk. Dziesiątki tysięcy strat po demolce

Policja wie o sprawie i robi wszystko, by ująć sprawcę. Funkcjonariusze mają już jego zdjęcia - nagrała go jedna z kamer, której nie zdołał lub zapomniał zniszczyć. Okazuje się, że urządzenia są nowe, więc jakość zarejestrowanych obrazów jest wysokiej jakości i "bardzo szczegółowa". W związku z tym pracownicy SKM Trójmiasto mają nadzieję, że wandal zostanie szybko zidentyfikowany i ujęty. Szanse nie są małe, bo napastnik nie dbał o to, by zasłonić swoją twarz.