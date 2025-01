Tajemniczy pożar gdyńskiej restauracji. Poprzednio doszło do podpalenia

W momencie przybycia służb nie było widać ognia, jednak z budynku wydobywał się gęsty dym. Strażacy skupili się na dotarciu do płonącego dachu, używając specjalistycznego sprzętu, aby usunąć pokrycie budynku i ugasić ogień.

Pożar w restauracji w Gdyni. Służby badają przyczyny zdarzenia

Jak podaje portal trojmiasto.pl, wstępne analizy wskazują na możliwy związek pożaru z awarią instalacji fotowoltaicznej , która znajduje się na dachu budynku. Na razie to tylko hipoteza - ostateczne ustalenia będą możliwe po przeprowadzeniu dokładnych ekspertyz.

Nie pierwszy taki pożar. Podpalenie z czerwca 2023 roku

To nie pierwszy taki incydent w historii gdyńskiej restauracji. Już w czerwcu 2023 roku również doszło do pożaru, który okazał się efektem celowego podpalenia. Kamery monitoringu zarejestrowały wówczas mężczyznę wrzucającego do lokalu koktajl Mołotowa.