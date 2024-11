Wstępne badanie wykazało, że pijany 20-latek, który potrącił grupę pieszych w Słupsku, mógł być także pod wpływem narkotyków. - Policjanci znaleźli przy zatrzymanym mężczyźnie susz roślinny, który został zabezpieczony do dalszych badań - przekazał Interii sierż. szt. Amadeusz Galus ze słupskiej policji. Mężczyzna prawdopodobnie jeszcze w poniedziałek zostanie doprowadzony do prokuratury. W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, pięć trafiło do szpitala.