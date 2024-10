Wypadek szefa policji w drodze do Głuchołaz. Jest decyzja prokuratury

To nie był wypadek, ale kolizja - w ten sposób gliwicka prokuratura zakwalifikowała zdarzenie drogowe, w którym we wrześniu niegroźnie ucierpiał komendant główny policji nadinsp. Marek Boroń. Auto, którym jechał, dachowało na śląskim odcinku autostrady A1 w drodze do Głuchołaz. Nie wiadomo, z jaką prędkością poruszało się bmw, którym jechał szef polskiej policji.