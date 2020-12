Zmarł wieloletni senator PO Maciej Grubski, który był zakażony koronawirusem - poinformował senator Artur Dunin (KO).

Zdjęcie Senator PO Maciej Grubski; fot. z 2016 roku /Piotr Kamionka /Reporter

Maciej Grubski ciężko przechodził COVID-19, o czym informował w swoich mediach społecznościowych.

Reklama

"Teraz prawie 4:00, pierwszy atak duszności po przebudzeniu ok. 1:00 jakoś poszło. Pobudka o 3.20 dramatyczna, nawet żona patrzyła na mnie jak na trupa, nie wiedząc, co robić. Niewiarygodne, nie mogłem zmusić klatki piersiowej do ugięcia się choćby o 1 cm, aby zaciągnąć powietrza. Ustępowało do 5 min, myślałem że schodzę" - napisał na Facebooku 8 grudnia.



Grubski był senatorem VII, VIII i IX kadencji (w latach 2007-19). W ostatnich wyborach nie kandydował

Jak czytamy na stronie internetowej Senatu, Maciej Grubski w Senacie VII i VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. W IX kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Infrastruktury, członkiem komisji: obrony narodowej oraz spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Maciej Grubski urodził się 20 sierpnia 1968 r. w Łodzi. Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi na kierunku: administracja publiczna.

W latach 1991-96 i od 2001 r. był zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi. W okresie 1996-98 kierował schroniskiem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi. W latach 1998-2001 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim. Pracował w III Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

W latach 1994-98 i 2006-07 sprawował mandat radnego Rady Miasta Łodzi, w okresie 2006-07 pełnił funkcję jej przewodniczącego. Do 2018 r. należał do Platformy Obywatelskiej RP.