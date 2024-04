Wypadek żołnierzy przy granicy. Siedem osób w szpitalu

Siedmiu żołnierzy trafiło we wtorek rano na obserwację do szpitala po wypadku, do którego doszło na Podlasiu nieopodal polsko-białoruskiej granicy - przekazała lubelska Żandarmeria Wojskowa. W miejscowości Kondratki wojskowa ciężarówka zjechała do rowu. Stało się to z niewyjaśnionych dotąd przyczyn.