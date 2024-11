W pewnym momencie mężczyzna usłyszał, że jest na liście przestępców następny do rozpracowania . Przed zagrożeniem miało go uchronić ofiarowanie swoich oszczędności na rzecz schwytania oszustów.

Białystok. Senior nie dał się oszukać. Wzorowa reakcja

Będąc ciągle na linii, senior udawał, że przelicza gotówkę . W tym samym czasie pakował do reklamówki chusteczki higieniczne. Pakunek obłożył drobnymi banknotami , aby przechytrzyć oszusta.

Worek położył na wycieraczce, do niego przywiązał sznurek, a następnie zamknął drzwi i czekał. Wreszcie pojawił się wspomniany "policjant".

"88-latek zaczął przeciągać sznurek do mieszkania, a odbierak ciągnął go w drugą stronę. Po chwili senior otworzył drzwi i wyszarpał reklamówkę z rąk odbieraka, który uciekł" - czytamy w policyjnym komunikacie. Misterny plan białostoczanina uchronił go przed realna kradzieżą.