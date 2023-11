Miłość Mike'a Tysona do gołębi

Lokalny portal mylomza.pl ustalił jednak, że w czasie, kiedy doszło do wizyty Tysona, próbowano zaszczepić w Łomży ponad 100 sztuk gołębi, żeby móc otrzymać świadectwa zdrowia od służb weterynaryjnych, które są niezbędne do wywozu ptaków do USA. "W tym celu obdzwoniono kilka gabinetów weterynaryjnych w mieście" - czytamy.