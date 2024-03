Mimo obaw nie był to jednak balon szpiegowski, ani zwiadowczy, a jak potwierdziła Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, balon przemytniczy. - Był to balon przemycający papierosy - potwierdziła w rozmowie z Interią.

Na pytanie czy okoliczni mieszkańcy mają powód do niepokoju, rzeczniczka odpowiedziała, że balon nie stanowi żadnego zagrożenia .

Obce balony na polskim terytorium. Interweniowało wojsko

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy balon pochodzący z innego kraju przedostaje się do Polski. Podobne sytuacje miały już miejsce w ubiegłym roku, a także w obecnym. W niedzielę 3 marca w okolicach wsi Kierwik spadł balon meteorologiczny, którym postanowiło zająć się wojsko. Tego samego dnia balon znaleziono także we wsi Harsz na Mazurach.