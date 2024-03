Mazury: Balon meteorologiczny spadł we wsi Kierwik. Akcja służb

W okolicach wsi Kierwik (woj. warmińsko-mazurskie) spadł balon meteorologiczny - dowiedziała się Interia. Obiektem ma zająć się wojsko. To już trzecia taka interwencja w ostatnich dniach w tej części kraju. Podobny obiekt znaleziono także we wsi Harsz. Dzień wcześniej na polu w okolicach Miłakowa zauważono balon, do którego sznurkiem przytwierdzone było jakieś urządzenie. Na obiekcie zauważono napisy wykonane cyrylicą - przekazał polsatnews.pl burmistrz Miłakowa.