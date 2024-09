Jednym z miast, które najmocniej odczuły powódź, jest Nysa. Woda powodziowa wdzierała się do budynków, a ulice zamieniły się w potężne rwące potoki. Woda wdarła się także do szpitala, dlatego niezbędna była ewakuacja pacjentów i personelu.

Powódź 2024. Wielka woda zalała Nysę. Burmistrz uderza w Wody Polskie

Kordian Kolbiarz przekazał w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że wypływ wody z Nysy Kłodzkiej "był do opanowania", m.in. ze względu na to, że koryto rzeki było wzmocnione, a zbiornik wyremontowany . Burmistrz Nysy zaznaczył też, że podczas ostatniej powodzi, jakiej doświadczyło miasto, zbiornik ten nie był zapełniony.

"W dniu, w którym Nysa Kłodzka wdarła się do Nysy otrzymaliśmy zapewnienia od zarządu Wód Polskich we Wrocławiu o utrzymaniu zrzutu z tamy na bezpiecznym poziomie 600 metrów sześciennych na sekundę. Przy utrzymaniu takiej ilości spuszczanej wody nie było żadnego ryzyka, aby woda wdarła się do miasta. Sytuacja była stabilna. Mieszkańcy byli bezpieczni" - przekazał Kolbiarz.