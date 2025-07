Alert RCB wysłany do odbiorców w części woj. opolskiego. Chodzi o jedną rzekę

Do końca lipca obowiązuje zakaz korzystania z rzeki Kłodnica od granicy woj. opolskiego do śluzy Sławięcice. Dotyczy to m.in. picia, pływania, podlewania i łowienia ryb - wynika z alertu RCB, który został wysłany do części odbiorców we wspomnianym województwie. Chodzi o dużą liczebność złotej algi w Kanale Gliwickim, która za pośrednictwem Kłodnicy, mogłaby dostać się do Odry.